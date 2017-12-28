Артисты театра кукол и Дед Мороз со Снегурочкой пришли в гости к маленьким пациентам Мурманской детской клинической больницы

27 декабря Дед Мороз, Снегурочка и артисты Мурманского областного театра кукол поздравили с наступающим Новым годом пациентов четвертого педиатрического отделения Мурманской детской клинической больницы.

Вместе с героями спектаклей и сказочными персонажами ребята поиграли в весёлые игры, спели новогодние песни с Дедом Морозом, а также загадали самые заветные желания со Снегурочкой. В этот вечер, конечно же, не обошлось и без подарков от сказочного волшебника Дедушки Мороза.

Мурманская детская клиническая больница – постоянный адрес, куда приезжают артисты театра кукол, чтобы подарить юным пациентам частичку тепла и радости. Новогодние поздравления для ребят из четвертого педиатрического отделения – ежегодная добрая традиция театра, которую он намерен продолжать и дальше. Именно в этом отделении обследуются и получают лечение дети с эндокринологической, онко-гематологической патологией. Это единственное отделение в городе и области, в котором лечатся дети с онкологической патологией: лейкозами, лимфомами, опухолями центральной нервной системы, костей и мягких тканей. Сюда поступают детки возрастом от первых месяцев жизни до 15 лет.