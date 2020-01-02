Арьяна – первый ребёнок 2020 года в Мурманской области

Первым ребёнком, появившимся на свет в 2020 году в Мурманской области, стала девочка Арьяна. Глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков поздравил счастливую семью с этим значимым событием.

Как сообщает администрация города металлургов, малышка родилась в семье Ивановых из Кандалакши и стала третьим ребёнком. Вес девочки 3380 г , а рост - 51 см . Мама Алина и новорожденная чувствуют себя хорошо.