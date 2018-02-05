«АтомЭнергоСбыт» продолжает работу по реструктуризации задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы

В правительстве Мурманской области обсудили вопросы платежной дисциплины теплоснабжающих предприятий региона. Заместитель губернатора провёл первое в 2018 году заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы. В заседании приняли участие министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский и генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко.

Главным вопросом повестки стало погашение задолженности муниципальных предприятий «УЖКХ Кольского района», «Лавна», «Хибины», «Ёна», а также ООО «Мурмашинская тепловая компания» перед гарантирующим поставщиком за потребленную электрическую энергию. О размере задолженности предприятий и мероприятиях по ее взысканию доложил директор филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» Алексей Горчаков.

Теплоснабжающие предприятия и администрации муниципалитетов уже реализуют комплекс мер по снижению издержек котельных. Однако платежную дисциплину улучшили не все тепловики. В ходе совещания перед данными предприятиями поставлена задача активизировать претензионно-исковую работу с должниками за теплоресурсы.

Кроме того, предприятиям-должникам рекомендовано выработать график погашения задолженности перед гарантирующим поставщиком.

«Стабилизация системы расчётов котельных за потребленную электроэнергию – это один из ключевых моментов в обеспечении энергетической безопасности Мурманской области. И постоянные совместные действия органов власти и гарантирующего поставщика в 2017 году позволили достичь определенных успехов – ситуация была постепенно стабилизирована. Мы рассчитываем на продолжение налаженного конструктивного диалога и в этом году», - отметил генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко.