«Атомфлот» готовит научную базу для перехода на круглогодичную навигацию по трассе Северного морского пути

ФГУП «Атомфлот» начало работу по обоснованию круглогодичной навигации по всей трассе Северного морского пути. Об этом в Москве Вячеслав Рукша, генеральный директор ФГУП «Атомфлот», сообщил на общем собрании членов Российской палаты судоходства 20 марта. Он добавил, что предприятие заключило соответствующие договоры с финской компанией «Акер Арктик» и с российскими предприятиями - Крыловским ГНЦ и АО «ЦНИИМФ».

«Уже есть предварительные результаты этой работы», - отметил Рукша.

Генеральный директор ЦНИИМФ Сергей Буянов сообщил, что АО «ЦНИИМФ» выполняет работы по заказу ФГУП «Атомфлот» в части оптимизации работы судов с разными ледовыми классами. Крыловский ГНЦ и «Aker Arctic» проводят испытания в своих ледовых бассейнах.

Планами реализации углеводородных проектов в Обской губе предусмотрен вывоз сжиженного природного газа, газового конденсата и сырой нефти судами, имеющими ледовый класс Arc7. Для проектов «Ямал СПГ» и «Новый Порт» заказано 24 судна, из которых половина уже находится в эксплуатации, тогда как для проекта «Ямал СПГ-2» строительство судов ещё не начато.

В настоящее время АО «ЦНИИМФ» по заказу ФГУП «Атомфлот» приступило к выполнению исследований, чтобы получить ответы на два основных вопроса: в какой мере в период строительства судов высокого ледового класса могут быть использованы менее приспособленные к ледовому плаванию суда, а именно, газовозы с ледовым классом Arc4; какими ледокольными средствами может быть обеспечено плавание судов с ледовым классом Arc4 в круглогодичном режиме, не исключая возможности их эксплуатации в ледовых условиях тяжёлого типа.

Параллельно ведётся разработка предложений по корректировке Правил плавания в акватории СМП. «Весь цикл работ планируется завершить в течение трёх месяцев», - добавил Буянов.