«Атомфлот» планирует в 2022 году продать на аукционе корпус утилизированного ледокола «Сибирь»

Корпус атомного ледокола «Сибирь» после утилизации силовой установки планируется реализовать на аукционе в 2022 году, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на ФГУП «Атомфлот».

«Сибирь» пришла в 2016 году для утилизации на судоремонтный завод «Нерпа» (СРЗ «Нерпа», филиал АО «Центр судоремонта «Звёздочка», ЗАТО Александровск, Мурманская область). 29 октября 2019 года после окончания работ ледокол отбуксировали к причалу «Атомфлота».

В «Атомфлоте» отмечают, что после демонтажа реакторных установок на ледоколе «присутствуют радиоактивные загрязнения. По контракту, заключенному между «Росатомом» и «Атомфлотом», в срок до 30 декабря 2021 года будут демонтированы загрязненные системы, конструкции и оборудование. Из материалов на сайте госзакупок следует, что стоимость контракта составила 298 млн рублей.