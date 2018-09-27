«Атомфлот» решил изменить атомоходам, соблазнившись ледоколами на СПГ

ФГУП «Атомфлот» приступает к разработке проекта по строительству серии ледоколов на сжиженном природном газе (СПГ). Об этом сообщил в ходе XI регионального общественного форума-диалога «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики» и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

«Мы входим в новый для нас бизнес - строительство ледоколов на сжиженном природном газе. Сейчас в мире есть только один такой ледокол - в Финляндии, но автономность его всего десять суток. Мы хотим нормальный арктический ледокол мощностью на валах не менее 40 мегаватт», - сказал Кашка.

Он напомнил, что на сегодняшний день потребность в ледоколах в Арктическом регионе составляет: пять универсальных атомных ледоколов (три из которых уже строятся , ожидается решение по четвертому и пятому), кроме того, три «ледокола-лидера», которые позволят выйти на круглогодичную навигацию по Северному морскому пути (СМП).

Участвующий в мероприятии заместитель генерального директора – директор дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша добавил, что «поступила команда приступить к строительству головного атомного ледокола-лидера на Судостроительный верфи «Звезда». Он отметил, что 92% его стоимости составят отечественные материалы и оборудование.

Мустафа Кашка в ходе своего выступления рассказал, что «Атомфлот» участвует в проектах «НОВАТЭКа», с которым подписаны контракты до 2040 года. Кроме того, ведётся работа по ледокольному обеспечению вывоза нефти с Новопортовского месторождения компании «Газпром нефть». В перспективе компания рассматривает возможность работы на проектах вывоза угля с полуострова Таймыр (до 30 млн тонн в год). «Там были пробные вывозы угля. Думаю, через год или два проект заработает в полную силу», - уточнил он.