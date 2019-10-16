«Атомфлоту» передадут первый неатомный ледокол «Обь»

Ледокол «Обь» прошёл ходовые испытания, на верфи оперативно устранили все выявленные на тестах недостатки. Уже в эту пятницу, 18 октября, судно передадут заказчику, оно станет первым неатомным ледоколом в составе Росатомфлота. Об этом «Морвестям» сообщили в пресс-службе Выборгского судостроительного завода.

Ледокол будет обеспечивать навигацию танкеров СПГ на подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал. Класс Icebreaker 7 и мощность в 12 МВт позволят судну идти в ледовых полях до 1,5 метра на скорости в 2 узла при расчётной осадке. Четыре полноповоротных винторулевых движителя дают отличные маневровые характеристики на толстом ровном льду и в ледовой каше.