Мурманская область. Арктика16.10.19 08:15
Ледокол будет обеспечивать навигацию танкеров СПГ на подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал. Класс Icebreaker 7 и мощность в 12 МВт позволят судну идти в ледовых полях до
1,5 метра на скорости в 2 узла при расчётной осадке. Четыре полноповоротных винторулевых движителя дают отличные маневровые характеристики на толстом ровном льду и в ледовой каше.
«Атомфлоту» передадут первый неатомный ледокол «Обь»
Ледокол «Обь» прошёл ходовые испытания, на верфи оперативно устранили все выявленные на тестах недостатки. Уже в эту пятницу, 18 октября, судно передадут заказчику, оно станет первым неатомным ледоколом в составе Росатомфлота. Об этом «Морвестям» сообщили в пресс-службе Выборгского судостроительного завода.
Ледокол будет обеспечивать навигацию танкеров СПГ на подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал. Класс Icebreaker 7 и мощность в 12 МВт позволят судну идти в ледовых полях до
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константин
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