Атомная подводная лодка Северного флота «Обнинск» успешно отработала уничтожение отряда кораблей условного противника

Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки Северного флота «Обнинск» провёл учение по уничтожению отряда кораблей условного противника торпедным оружием. Мероприятие состоялось в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

Подводная лодка выполнила стрельбу четырьмя торпедами по отряду кораблей охраны водного района в составе малых противолодочных кораблей «Нарьян-Мар», «Онега», «Юнга», «Брест» и малого ракетного корабля «Айсберг».

Торпедная атака была проведена из подводного положения на большой дальности практическим оружием. После успешного выполнения боевого упражнения торпеды были подняты из воды на борт катера-топедолова и доставлены в базу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по предварительной оценке командования, в ходе учения экипаж подводной лодки «Обнинск» продемонстрировал уверенные навыки применения морского оружия, высокую выучку и профессионализм.