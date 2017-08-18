Атомная подводная лодка Северного флота «Северодвинск» выполнила ракетную стрельбу
Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота «Северодвинск» сегодня успешно провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования «Калибр».
Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведён по полигону Чижа в Архангельской области.
Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило порядка 600 километров. По данным объективного контроля стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, при подготовке к ракетной стрельбе и непосредственном выполнении боевого упражнения экипаж АПЛ «Северодвинск» проявил высокий профессионализм и военно-морскую выучку.