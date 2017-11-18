В рамках VI Мурманской международной деловой недели вчера на базе Кольской АЭС прошёл круглый стол на тему «Атомная Арктика и общество». Его участники обсудили роль атомной промышленности в освоении северных территорий.

Во время работы было отмечено, что государственный концерн «Росатом» является надёжным партнером региональной власти и населения. Он представляет собой один из важнейших инструментов развития Арктики.

Директор КАЭС Василий Омельчук рассказал присутствующим о производственных мощностях предприятия, особо заострив внимание на вопросах безопасности.

Участники круглого стола обсудили проблемы утилизации отходов, повышения экологической ответственности, развитие ледокольного флота.

Участники встречи отмечали, что сегодня они видят перспективы развития атомного флота. А увеличение промышленных производств потребует обеспечение их деятельности электроэнергией, которую готова предоставить Кольская АЭС. Уже сейчас атомная промышленность занимает важное стратегическое место в освоении Арктики. И она будет возрастать. Будет расти и роль Мурманской области в решении важных государственных задач.