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Мурманская область. Арктика03.10.18 14:22

Атомные подводные лодки Северного флота участвовали в «охоте» за противником с выполнением торпедных стрельб

Экипажи атомных подводных лодок двух разных соединений подводных сил Северного флота провели комплекс противолодочных учений с торпедной стрельбой. Учения проводились в течение нескольких дней и носили двусторонний характер.

Как сообщает пресс-служба СФ, подводники действовали в полигонах флота в Баренцевом море в соответствии с планом боевой подготовки. На первом этапе учений экипажи атомных подводных лодок отработали тактику поиска и слежения за условным противником с использованием гидроакустического вооружения, а также отработали маневры отрыва от преследования, уклонения и гидроакустической маскировки.

Второй этап учений подводники провели в режиме «охоты» за противником с выполнением торпедных стрельб практическим боезапасом. Кроме того, экипажи обеих атомных подводных лодок отработали маневры уклонения от торпед и постановки ложных целей.

По предварительной оценке командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, учения прошли успешно. Детальный разбор и оценка действий экипажей будут проведены по возвращении их в базу и обработки данных средств объективного контроля.

 

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