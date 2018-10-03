Атомные подводные лодки Северного флота участвовали в «охоте» за противником с выполнением торпедных стрельб

Экипажи атомных подводных лодок двух разных соединений подводных сил Северного флота провели комплекс противолодочных учений с торпедной стрельбой. Учения проводились в течение нескольких дней и носили двусторонний характер.

Как сообщает пресс-служба СФ, подводники действовали в полигонах флота в Баренцевом море в соответствии с планом боевой подготовки. На первом этапе учений экипажи атомных подводных лодок отработали тактику поиска и слежения за условным противником с использованием гидроакустического вооружения, а также отработали маневры отрыва от преследования, уклонения и гидроакустической маскировки.

Второй этап учений подводники провели в режиме «охоты» за противником с выполнением торпедных стрельб практическим боезапасом. Кроме того, экипажи обеих атомных подводных лодок отработали маневры уклонения от торпед и постановки ложных целей.

По предварительной оценке командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, учения прошли успешно. Детальный разбор и оценка действий экипажей будут проведены по возвращении их в базу и обработки данных средств объективного контроля.