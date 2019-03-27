Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил первую партию груза для проекта «Арктик СПГ 2»

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» 26 марта прибыл к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове. На его борту находится разнородный генеральный груз объёмом 29 тысяч фрахтовых единиц. Продукция российских предприятий предназначена для проекта «Арктик СПГ 2».

«Переход из Архангельска прошел в штатном режиме и занял пять суток, - отмечает директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. – Атомный контейнеровоз «Севморпуть» самостоятельно проследовал через Карские Ворота, продемонстрировав отличные судоходные качества. В Обской губе транспортное судно с ядерной энергетической установкой взяло под проводку атомный ледокол «50 лет Победы», а затем атомоход «Таймыр» обеспечил постановку контейнеровоза к месту выгрузки».

Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», в настоящее время экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» приступил к выгрузке на ледовый припай труб, металлоконструкций, контейнеров и строительной техники.

«Наши судовые грузовые устройства позволяют максимально эффективно осуществлять выгрузку на необорудованный берег, - отмечает капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Фарид Габбасов. – Экипаж обладает успешным опытом подобных работ. По нашим прогнозам, выгрузка завершится не ранее 5 апреля».

После этого атомный контейнеровоз «Севморпуть» вновь выйдет в направлении морского порта Архангельск. В апреле судно доставит вторую партию груза для проекта «Арктик СПГ 2».