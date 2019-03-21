Атомный контейнеровоз «Севморпуть» с грузом для «Арктик СПГ 2» вышел в первый рейс

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» 21 марта вышел из порта Архангельска в направлении Гыданского полуострова. Как сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот», на борту судна более 25 тысяч фрахтовых единиц разнородного генерального груза для проекта «Арктик СПГ 2».

«Это перспективное направление работы для «Росатомфлота», - считает генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Мы открыты для сотрудничества с компаниями, заинтересованными в доставке грузов в акватории Северного морского пути и на Дальний Восток. Этот рейс – один из примеров успешного использования атомного лихтеровоза «Севморпуть».

Для проекта «Арктик СПГ 2» атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит продукцию российских предприятий: трубы, металлоконструкции, контейнеры и строительную технику.

По словам капитана атомного контейнеровоза «Севморпуть» Фарида Габбасова, переход из Архангельска к месторождению «Утреннее» в Обской губе займёт не больше пяти суток.

После завершения работ на месторождении «Утреннее» атомный контейнеровоз «Севморпуть» вновь направится в порт Архангельск. Судно встанет под погрузку второй партии снабжения для проекта «Арктик СПГ 2».

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» - единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Судно построено в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Введено в эксплуатацию 31 декабря 1988 года.