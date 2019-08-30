Атомный контейнеровоз «Севморпуть» в Санкт-Петербург доставит рыбу из порта Петропавловск-Камчатский за 18 дней

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» 29 августа после завершения погрузочных работ у терминала «Сероглазка» вышел из порта Петропавловск-Камчатский. Как сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот», контейнеры с замороженной рыбой и другими грузами будут доставлены на один из терминалов Санкт-Петербурга.

«Для Росатомфлота принципиально важно расширение географии своей работы, - подчеркнул генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Этот рейс организован Госкорпорацией «Росатом» совместно с Росрыболовством и ГК «Норебо». Уверен, он побудит судовладельцев более активно использовать Северный морской путь и возможности перевозки не только рыбопродукции, но и генеральных грузов как с европейской части России на восток, так и с востока в европейскую часть».

На борту судна - 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами. Ожидается, что на доставку ему потребуется до 18 суток.