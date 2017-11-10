Атомный крейсер «Пётр Великий» поставили в очередь на модернизацию

После введения в строй крейсера «Адмирал Нахимов», начнётся модернизация тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». Об этом сообщил «Интерфаксу» командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

«Пётр Великий» обеспечивает боевую готовность, это боевой корабль. «Адмирал Нахимов» восстанавливает с глубокой модернизацией свою готовность. После того как принимаем «Адмирал Нахимов», «Пётр Великий» уходит на модернизацию», - сказал Евменов.

«Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» до 1992 года имел название «Калинин». Был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года спущен на воду. 30 декабря 1988 года пополнил боевой состав ВМФ. 22 апреля 1992 года переименован в «Адмирал Нахимов».

ТАРК «Адмирал Нахимов» был поставлен на плановый ремонт в августе 1999 года. Осенью 2008 года проведена выгрузка с корабля отработанного ядерного топлива.