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Мурманская область. Арктика14.08.17 12:28

Атомный ледокол «50 лет Победы» отправился в рейс, посвященный 40-летию достижения Северного полюса атомоходом «Арктика»

13 августа атомный ледокол «50 лет Победы» вышел из порта приписки Мурманск с участниками конференции, посвященной 40-летию достижения атомным ледоколом «Арктика» географической точки Северного полюса.

В числе участников рейса члены экипажа легендарного похода, ветераны Росатомфлота представители Госкорпорации «Росатом», партнеры предприятия, представители Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ и партнеры ФГУП «Атомфлот». Поход возглавил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша.

- Этот рейс имеет двойное значение: тем самым мы отдаем дань памяти легендарному походу ледокола «Арктика» и говорим спасибо нашим ветеранам. А также демонстрируем, что сегодня, спустя 40 лет успешной работы в западном секторе Арктики, современная Россия готова выполнять такие глобальные задачи, как обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути, - отметил Вячеслав Рукша. - Достижению этой цели послужит строительство новых универсальных атомных ледоколов.

Прибытие атомного ледокола «50 лет Победы» на Северный полюс будет отмечено торжественным митингом и подъемом Государственного флага РФ. Участники экспедиции совершат самое короткое кругосветное путешествие, которое возможно осуществить только на макушке планеты.

Возвращение атомного ледокола «50 лет Победы» из рейса намечено на 23 августа. Встреча атомохода на базе ФГУП «Атомфлот» пройдёт в традициях легендарного рейса 1977 года. В порт приписки Мурманск атомный ледокол «50 лет Победы» зайдёт под звуки оркестра штаба Северного флота.

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