Атомный ледокол «50 лет Победы» Росатомфлота вышел в первый круизный рейс к Северному полюсу

Атомный ледокол «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» с туристами на борту 13 июня вышел в направлении Северного полюса. Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», в первый в этом году круизный рейс к заветным 90°00′00″ северной широты отправились 122 любителя Арктики.

Вместе с ними Северный полюс посетят члены сборной Китайской Народной Республики, продемонстрировавшей лучший результат среди иностранных участников Евразийского чемпионата «WorldSkills Hi-Tech 2018», Сюй Гуанляг и Луо Чанюнь.

«Молодые люди стали первыми в компетенции «Мобильная Робототехника». Это высокое достижение генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил специальной наградой – путешествием на Северный полюс», - говорит тим-лидер Госкорпорации «Росатом» и сборной России «WorldSkills» Мадлен Батурина. «Для нас большая честь доставить на Северный полюс флаг «WorldSkills Kazan 2019». Мы признательны Госкорпорации «Росатом» и Росатомфлоту, что сможем достичь самой северной точки планеты на атомном ледоколе», - говорит Сюй Гуанлянг.

В этом году «Росатомфлотом» запланировано проведение пяти рейсов на Северный полюс. Круиз по маршруту Мурманск – Северный полюс – Мурманск длится 11 суток.