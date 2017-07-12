Атомный ледокол «Арктика» затёрло в «утратах компетенций и переделках техпроекта»

Как пишет «РБК» со ссылкой на «Коммерсантъ», «после срыва сроков сдачи атомного ледокола «Арктика» Владимир Путин принял решение перенести их на два года, а также поручил произвести «кадровые и организационно-управленческие решения».

Строительство атомного ледокола «Арктика», которое с 2014 года было затруднено из-за российско-украинского конфликта - комплектующие должен был поставить Харьковский турбинный завод, - потребовало вмешательства президента России Владимира Путина.

После срыва сроков сдачи спецсудна в 2017 году российский лидер, по информации собеседников издания, перенёс их на 2019 год, а также поручил принять «кадровые и организационно-управленческие решения». Кроме того, проверки по факту произошедшего, как пишет газета, начнут Счётная палата, Генпрокуратура и ФСБ.

Строительством ледокола, по информации издания, занимаются подконтрольный «Росатому» ФГУП «Атомфлот», а также входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК)

«Балтийский завод - судостроение» (БЗС). Контракт на осуществление этого проекта с ними, по данным газеты, был подписан в 2012 году. Тогда же из бюджета на возведение ледокола было выделено 37 млрд рублей. Однако после 2014 года строительство, как замечает газета, замедлилось. «Проблемой», по информации источников «Коммерсанта», стали турбины, которые должен был поставить украинский Харьковский турбинный завод. Новым поставщиком позже стал КЭМ.

Кроме того, как пояснили изданию в ОСК, строительство ледокола также замедлилось из-за кадровых сложностей, «большого временного разрыва в реализации проектов», утраты компетенций и переделки техпроекта и документации. По словам источника «Коммерсанта» в Объединенной судостроительной корпорации, просьба БЗС к «Атомфлоту» о переносе сдачи «Арктики» на середину 2019 года «вызвала бурную реакцию». В частности, как замечает газета, ФГУП сначала передало её в «Росатом», тот - в правительство и вице-премьеру Дмитрию Рогозину, а затем - в Совбез. В итоге, как пишет издание, обращение «добралось» до Владимира Путина.

Теперь, как пояснил собеседник «Коммерсанта» в правительстве, «разбор полётов» затронет должностных лиц в ОСК и «Росатоме», которые заранее не уведомили о сложностях и не поставили Белый дом и Кремль перед фактом срыва госконтракта.

Кроме того, ОСК, «Росатом», «Киров-Энергомаш» (КЭМ, входит в ОАО «Кировский завод»), а также другие причастные к постройке ледокола структуры получили, по информации источников «Коммерсанта», поручение от Рогозина. В нём вице-премьер, как уточняет издание, обязал их согласовать итоговые графики постройки. При этом источник «Коммерсанта», близкий к «Атомфлоту», как уточняет газета, «убеждён», что «Арктику» не сдадут и к середине 2019 года.