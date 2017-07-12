Неэффективная работа государственных компаний ведёт к ухудшению экономических перспектив страныРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизм
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.07.17 08:10

Атомный ледокол «Арктика» затёрло в «утратах компетенций и переделках техпроекта»

Как пишет «РБК» со ссылкой на «Коммерсантъ», «после срыва сроков сдачи атомного ледокола «Арктика» Владимир Путин принял решение перенести их на два года, а также поручил произвести «кадровые и организационно-управленческие решения».

Строительство атомного ледокола «Арктика», которое с 2014 года было затруднено из-за российско-украинского конфликта - комплектующие должен был поставить Харьковский турбинный завод, - потребовало вмешательства президента России Владимира Путина.

После срыва сроков сдачи спецсудна в 2017 году российский лидер, по информации собеседников издания, перенёс их на 2019 год, а также поручил принять «кадровые и организационно-управленческие решения». Кроме того, проверки по факту произошедшего, как пишет газета, начнут Счётная палата, Генпрокуратура и ФСБ.

Строительством ледокола, по информации издания, занимаются подконтрольный «Росатому» ФГУП «Атомфлот», а также входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК)

«Балтийский завод - судостроение» (БЗС). Контракт на осуществление этого проекта с ними, по данным газеты, был подписан в 2012 году. Тогда же из бюджета на возведение ледокола было выделено 37 млрд рублей. Однако после 2014 года строительство, как замечает газета, замедлилось. «Проблемой», по информации источников «Коммерсанта», стали турбины, которые должен был поставить украинский Харьковский турбинный завод. Новым поставщиком позже стал КЭМ.

Кроме того, как пояснили изданию в ОСК, строительство ледокола также замедлилось из-за кадровых сложностей, «большого временного разрыва в реализации проектов», утраты компетенций и переделки техпроекта и документации. По словам источника «Коммерсанта» в Объединенной судостроительной корпорации, просьба БЗС к «Атомфлоту» о переносе сдачи «Арктики» на середину 2019 года «вызвала бурную реакцию». В частности, как замечает газета, ФГУП сначала передало её в «Росатом», тот - в правительство и вице-премьеру Дмитрию Рогозину, а затем - в Совбез. В итоге, как пишет издание, обращение «добралось» до Владимира Путина.

Теперь, как пояснил собеседник «Коммерсанта» в правительстве, «разбор полётов» затронет должностных лиц в ОСК и «Росатоме», которые заранее не уведомили о сложностях и не поставили Белый дом и Кремль перед фактом срыва госконтракта.

Кроме того, ОСК, «Росатом», «Киров-Энергомаш» (КЭМ, входит в ОАО «Кировский завод»), а также другие причастные к постройке ледокола структуры получили, по информации источников «Коммерсанта», поручение от Рогозина. В нём вице-премьер, как уточняет издание, обязал их согласовать итоговые графики постройки. При этом источник «Коммерсанта», близкий к «Атомфлоту», как уточняет газета, «убеждён», что «Арктику» не сдадут и к середине 2019 года.

 

 

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньше
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты разные нужны, депутаты разные важны
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 312 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

ФунтиК
11.07.17 15:22
Чем глупее затея, тем замысловатее название. это я о "Кванториуме"! Вы с одного раза сможете перевести это слово на понятный язык? Назвали бы этот кружок "Самоделкин", "Винтик и Шпунтик", на худой ко
Комментарий к новости:В сентябре в Мурманске откроется детский технопарк «Кванториум»
Anatoly
11.07.17 12:17
Интересно, а от чего нам надо страховать квартиры? Наводнений нет, ураганов нет... Он пожаров, что ли? Уже 30 лет живу в своей квартире и ничего не было, а скоро придётся за это ещё и приплачивать стр
Комментарий к новости:В квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхование
Василий
11.07.17 09:43
интересно девки пляшут! Я 2 июля дважды проходил по Кольскому мосту - утром и днём, так там вообще никого не было - кабинки пустые были.
Комментарий к новости:В ООО «Рубикон», осуществляющем контроль Кольского моста, обнаружены многочисленные нарушения
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире12:30«Я не знаю, как она делает это». Художественный фильм (16+)14:00Мультфильмы (0+)15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:55«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 14 серия (12+)
-PRO ДеньгиБанкоматы распознают своих клиентов по лицуРоссияне беднеют: деньги в банки не несут, скоро начнут выносить-PRO ВалютуМировые цены на нефть растут, подталкивая рубль к ростуКурс евро вырос почти на 43 копейки, а доллара – почти на 44 копейки-PRO ЭнергетикуПорядок оплаты электроэнергии изменилсяИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 июляВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхование-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхованиеЗаконотворцы хотят дать послабление должникам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика