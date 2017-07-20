Атомный ледокол «Таймыр» обеспечил проводку каравана судов в направлении порта Сабетта

19 июля атомный ледокол «Таймыр» ФГУП «Атомфлот» успешно завершил проводку каравана из двух судов в направлении порта Сабетта. А 11 июля в Чукотском море атомный ледокол «Таймыр» взял под проводку модулевоз «BigRoll Beaufort», следующий из Японии с грузом для строительства завода «Ямал СПГ». Спустя полтора суток в Восточно-Сибирском море в состав каравана вошел танкер «Чукотка+» компании «Чукотаэросбыт». Это судно встанет под погрузку в Обской губе и в дальнейшем проследует на Певек.

- Проводка каравана длилась меньше недели - это среднее временное значение для текущих ледовых условий, - отмечает директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. - Ледовая обстановка на всей акватории Северного морского пути характеризуется по сложности как средняя - немного потяжелее на западных подходах к проливу Вилькицкого.

Сейчас атомоход «Таймыр» приступает к формированию очередного каравана в восточном направлении. Ледоколу «Росатомфлота» предстоит провести в порт Хатанга теплоходы «Григорий Шелихов» и «Ермак», а также научно-исследовательские суда «Николай Трубятчинский» и «Геолог Дмитрий Наливкин», следующие для проведения работ в море Лаптевых.

Состав каравана пополнит судно «HHL ELBE». Оно направляется транзитом на Восток, а после завершения проводки «Таймыр» возьмет курс на порт приписки Мурманск, где его ждет плановый ремонт, сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота».