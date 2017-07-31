Атомный ледокол «Вайгач» «подлатали», он готов к проводке судов в высоких широтах

28 июля в Мурманске на базе ФГУП «Атомфлот» завершен плановый доковый ремонт атомного ледокола «Вайгач». Атомоход полностью готов к работе в акватории Северного морского пути.

Доковый ремонт начался 17 июня. За это время работниками предприятия выполнен большой объем работ. В частности, демонтаж гребного вала винто-рулевого комплекса, а также ремонт дейдвудного подшипника гребного вала.

- Ремонт атомного ледокола завершился в запланированные сроки, - говорит директор по технической эксплуатации флота ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян. – Слесари докового участка подтвердили свою высокую квалификацию. Отдельно стоит отметить инженера-технолога 2-й категории Вячеслава Ступакова. Он предложил нестандартное техническое решение, удовлетворяющее требованиям Морского регистра, что позволило нам вовремя выполнить работы по докованию.

Как сообщает отдел коммуникаций «Атомфлота», в доке на атомном ледоколе «Вайгач» произведена замена дейдвудного уплотнения, отремонтирована донно-бортовая арматура, а также произведена покраска подводной части корпуса судна.