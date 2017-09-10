Атомный ледокол «Вайгач» выводит отряд кораблей и судов Северного флота из ледовоопасных районов

Сегодня отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота, продолжающий переход из Енисейского залива к Новосибирским островам, в Карском море встретился с атомным ледоколом «Вайгач».

Старший на походе командующий Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирал Олег Голубев перелетел вертолётом Ка-27ПС с борта большого противолодочного корабля «Североморсмк» на ледокол, где состоялось совещание по дальнейшим совместным действиям при переходе проливами Матисена и Вилькицкого.

По данным ледовой разведки в проливах наблюдаются дрейфующие льдины и айсберги.

Через ледовоопасные районы отряд кораблей и судов Северного флота пройдёт в кильватерном строю за атомным ледоколом «Вайгач».

Накануне, 9 сентября, на большом противолодочном корабле «Североморск» было проведено учение по охране и обороне отряда кораблей и судов, находящихся на переходе морем. В ходе учения боевые расчёты артиллерийских комплексов АК-100 и АК-630 выполнили стрельбы по имитированным воздушным целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, шестой арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. В составе отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога», суда обеспечения: танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164. 9 сентября в состав отряда кораблей и судов Северного флота вошло гидрографическое судно «Сенеж».