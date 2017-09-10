ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Красота – великая сила, поэтому люди к ней стремятся во всех странахВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Возвращение домой, или Как пережить трудные времена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.09.17 15:45

Атомный ледокол «Вайгач» выводит отряд кораблей и судов Северного флота из ледовоопасных районов

Сегодня отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота, продолжающий переход из Енисейского залива к Новосибирским островам, в Карском море встретился с атомным ледоколом «Вайгач».

Старший на походе командующий Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирал Олег Голубев перелетел вертолётом Ка-27ПС с борта большого противолодочного корабля «Североморсмк» на ледокол, где состоялось совещание по дальнейшим совместным действиям при переходе проливами Матисена и Вилькицкого.

По данным ледовой разведки в проливах наблюдаются дрейфующие льдины и айсберги.

Через ледовоопасные районы отряд кораблей и судов Северного флота пройдёт в кильватерном строю за атомным ледоколом «Вайгач».

Накануне, 9 сентября, на большом противолодочном корабле «Североморск» было проведено учение по охране и обороне отряда кораблей и судов, находящихся на переходе морем. В ходе учения боевые расчёты артиллерийских комплексов АК-100 и АК-630 выполнили стрельбы по имитированным воздушным целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, шестой арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. В составе отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога», суда обеспечения: танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164. 9 сентября в состав отряда кораблей и судов Северного флота вошло гидрографическое судно «Сенеж».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИзбиратели Полярного доверили власть самовыдвиженцам
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 357 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Николай!
10.09.17 14:42
Я пришёл , на свой избирательный участок по месту жительства и регистрации, что бы проголосовать! Зашёл в гимназию№8, а там сказали у нас выборы не проходят! Как это понимать?(((( *** В Мурманске
Комментарий к новости:10 сентября идём голосовать
Галина
09.09.17 00:12
Мошенники ещё те..((( 3000руб взяли, база липовая г.Москва и Московская область... Позвонила в первый же день по указанному на сайте телефону, выслушали, что из 16 выбранных квартир ни один якобы влад
Комментарий к новости:В Мурманске появилось мошенническое агентство недвижимости, или Простая схема зарабатывания денег от ООО «ИнСтар»
DIMON
08.09.17 18:00
Василий, не обращай внимание на этих "тушканчиков". От этих праздно любопытных людей сегодня никуда не деться - им бы селфи на фоне трупов делать, а не людей спасать!
Комментарий к новости:Опрокинувшаяся спецмашина доставила удовольствие многим мурманчанам - свидетелям необычного ДТП
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире19:30«Вспомни, что будет « Художественный сериал, 10 серия (16+)20:15«Глубокое синее море». Художественный фильм (16+)21:50«Облака». Проект добрых дел (12+)
-PRO Деньги78% налогов, уплаченных северянами, осталось на территории Мурманской области-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 15 копеек, а евро укрепилось почти на 45 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: авторегистрацию собираются заменить на ИПК
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика