Атомный ледокол «Ямал» вышел из дока, но до весны на нём продолжатся ремонтные работы

В Мурманске на базе ФГУП «Атомфлот» завершен плановый доковый ремонт атомного ледокола «Ямал». Плановые работы в доке проходили с 23 декабря 2017 года по 26 января текущего года.

За это время судоремонтники «Росатомфлота» выполнили значительный объём работ. Так специалисты провели ремонт донно-бортовой арматуры, дефектацию корпуса судна и патрубков, чистку ледовых ящиков, ремонт корпусных конструкций, сварных швов и патрубков, осмотр и ремонт отдельных элементов винто-рулевого комплекса судна.

- Главной задачей докового ремонта атомного ледокола «Ямал» являлось предъявление технического состояния правой валовой линии ледокола, - говорит заместитель директора по производству по вопросам судоремонта ФГУП «Атомфлот» Максим Филипов. – После демонтажа защитного кожуха вала гребное устройство правого борта ледокола было освидетельствовано инспектором Российского морского регистра судоходства. Кроме того, силами собственного производства, а также подрядной организацией «Колатомэнергоремонт» проведён ремонт донно-бортовой арматуры судна. Работы проводились и в новогодние праздники.

Доковое освидетельствование ледокола инспекцией Российского морского регистра судоходства осуществлено благодаря слаженной и квалифицированной работе специалистов докового производства предприятия, ремонтно-технологического бюро, работников отдела ЯЭУ, а также экипажа ледокола «Ямал».

Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», до конца марта ремонтные работы на атомном ледоколе «Ямал» будут производиться у причала. После их завершения судно приступит к безопасной проводке судов в акватории Северного морского пути.