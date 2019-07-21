Атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота встали на Большой Кронштадтский рейд для участия в Главном Военно-морском параде

Боевые корабли крупного водоизмещения Северного флота - ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск», совершив переход из назначенного района Финского залива, где они находились ранее после межфлотского перехода с Северного на Балтийский флот, и встали в назначенных точках Большого Кронштадтского рейда для участия в Главном Военно-морском параде. И крейсер, и атомная подводная лодка закрепились на рейде на специальных швартовных устройствах – «бочках». Об успешной постановке на Большой Кронштадтский рейд РКР «Маршал Устинов» и АПРК «Смоленск» в адрес Главнокомандующего ВМФ Адмирала Николая Евменова были произведены соответствующие доклады.

Адмирал Николай Евменов, накануне, проверил готовность инфраструктуры Кронштадта к приему и комплексному обеспечению стоянки боевых кораблей флотов, прибывающих для участия в Главном Военно-морском параде.