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Мурманская область. Арктика21.07.19 08:40

Атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота встали на Большой Кронштадтский рейд для участия в Главном Военно-морском параде

Боевые корабли  крупного водоизмещения Северного флота -  ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск», совершив переход из  назначенного района Финского залива, где они находились ранее после межфлотского перехода с Северного на Балтийский флот, и встали в назначенных точках Большого Кронштадтского рейда  для участия  в Главном Военно-морском параде.  И крейсер, и атомная подводная лодка закрепились на рейде на специальных швартовных устройствах – «бочках».  Об успешной постановке на Большой Кронштадтский рейд РКР «Маршал Устинов» и АПРК «Смоленск» в адрес Главнокомандующего ВМФ Адмирала Николая Евменова  были произведены соответствующие доклады.

Адмирал Николай Евменов, накануне, проверил готовность инфраструктуры  Кронштадта к приему и комплексному обеспечению стоянки боевых кораблей флотов, прибывающих для участия в Главном Военно-морском параде.

 

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