Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ России в 2022 году

Тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России после завершения ремонта и модернизации в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019» глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Передача крейсера флоту состоится в 2022 году», - сказал он. По словам Будниченко, к настоящему времени на крейсере «завершены корпусные работы, сейчас идёт загрузка на корабль систем и механизмов».

Напомним, крейсер был заложен 17 мая 1983 года. Первоначально он имел название «Калинин». 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 года вступил в строй в составе Северного флота. 22 апреля 1992 года переименован в «Адмирал Нахимов».

С 1999 года находится в ремонте на «Севмаше». Фактически работы по ремонту и глубокой модернизации начались в 2013 году. После завершения работ крейсер получит на вооружение крылатые ракеты «Калибр-НК» и «Оникс», а в перспективе - также «Циркон».