Атомоход «50 лет Победы» обеспечил проводку контейнеровоза компании «Maersk»

Атомный ледокол «50 лет Победы» 11 сентября завершил проводку судна-контейнеровоза «Venta Maersk», следующего в Северную Европу по Северному морскому пути. Как сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот», атомоход обеспечил безопасный переход «Venta Maersk» от кромки льдов Восточно-Сибирского моря до кромки льдов в море Лаптевых.

Как рассказал начальник штаба морских операций Владимир Арутюнян, атомоход «50 лет Победы» взял контейнеровоз под проводку 8 сентября. Караван проследовал кратчайшим путем через пролив Санникова. Средняя скорость проводки составила 11 узлов.

«Нареканий со стороны капитана и компании-судовладельца по качеству проводки нет», - подчеркнул Арутюнян.

«Maersk Line» – крупнейшая в мире датская компания по морским грузовым перевозкам. Она позиционирует данный рейс как тестовый переход по Северному морскому пути. Цель - оценка безопасности мореплавания и наличия грузовой базы (российской рыбопродукции).

В настоящее время судно-контейнеровоз продолжает свой путь самостоятельно. Часть груза «Venta Maersk» доставит в порт Бремерхавен (Германия), а завершит свой маршрут в Санкт-Петербурге. Ориентировочная дата прихода - 27 сентября.

Атомный ледокол «50 лет Победы» взял курс на порт приписки Мурманск для прохождения планового ремонта на базе ФГУП «Атомфлот».