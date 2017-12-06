Атомоход «50 лет Победы» успешно завершил проводку двух караванов в восточном направлении

Атомный ледокол «50 лет Победы» завершил позднюю проводку каравана из трёх судов в составе теплоходов «Валерий Васильев», «Пётр Великий» и танкера «Чукотка Плюс» на восточной кромке льдов в Восточно-Сибирском море.

Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», формирование каравана началось в Карском море. 18 ноября в порту Диксон атомный ледокол «50 лет Победы взял под проводку теплоход «Пётр Великий». На подходах к проливу Бориса Вилькицкого атомоход включил в караван теплоход «Валерий Васильев».

22 ноября в море Лаптевых в караван вошёл вызволенный из ледового дрейфа танкер «Чукотка Плюс» (помощь судну оказал атомный ледокол «Ямал»). Совместный переход судов по акватории Северного морского пути продлился 8 дней.

- 30 ноября теплоход «Валерий Васильев» встал под выгрузку в порту Певек, - говорит начальник оперативного отдела флота-начальник штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян. – В тот же день атомный ледокол «50 лет Победы» вывел из Певека теплоход «Василий Головнин». Судно вошло в состав каравана с участием «Чукотки Плюс» и «Петра Великого». 2 декабря все три теплохода успешно выведены на кромку льдов в Восточно-Сибирском море.

3 декабря после окончания выгрузки теплоход «Валерий Васильев» взят под проводку атомным ледоколом «50 лет Победы» в западном направлении.