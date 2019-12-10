Атомоходам-старичкам увеличат «пенсионный» возраст

Недавно прошло сообщение, что «Росатом» направил 5 млрд рублей на продление ресурсов атомных ледоколов. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев во время визита на «Атомфлот» в Мурманске.

Хотя «Атомфлот» ранее сообщал, что к 2030 году в работе останется только судно «50 лет Победы», а остальные три ледокола, построенные ещё во времена СССР, выведут из эксплуатации, заменив их другими судами.

Напомним, сейчас в акватории Северного морского пути действуют четыре атомных ледокола: «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», «Вайгач».

Срок эксплуатации атомных ледоколов ограничен возможностями работы их ядерных установок. Заложенные проектировщиками сроки службы продлевают за счёт комплекса мероприятий по обновлению и повышению надежности установок. Алексей Лихачев отметил, что таким образом удалось продлить ресурс ледоколов со 100 тысяч часов до 260 тысяч. «Если бы не было этого продления, не реализовывались бы амбициозные проекты в Арктике», - сказал он.

Например, в настоящее время техническая готовность атомного ледокола «Арктика» (головного в серии атомоходов ЛК-60) составляет на данный момент 95%. Он был заложен на Балтийском заводе 5 ноября 2013 года. Спуск «Арктики» состоялся 16 июня 2016 года.

Как сообщил генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов, испытания «Арктики» пройдут на аварийном дизельном генераторе, поскольку был выявлен ряд недоработок, в частности, с поставками подшипников и др. деталей.

Техническая готовность первого серийного ледокола «Сибирь» составляет 65%, а второго ЛК-60 «Урал» - 46%. По словам генерального директора Балтийского завода Алексея Кадилова, первая турбина на «Урал» должна была быть поставлена в декабре 2019 года, вторая - в марте 2020 года, однако уже есть понимание того, что эти сроки могут быть сорваны на два-три месяца.

«Пока речи о переносе сроков сдачи ледокола не идет, но как была проблема, так она и остается... Сегодня уже видно, что свои обязательства по поставке в декабре первой турбины и в марте - второй «Кировским заводом», скорее всего, будут сорваны на два-три месяца, и это может негативно сказаться на конечном сроке сдачи», - сказал глава судостроительного предприятия.

Со своей стороны президент ОСК Алексей Рахманов заявил, что в корпорации устали от «необязательности» «Завода «Киров-Энергомаш» (поставщик турбин. - Ред.), и что данный вопрос находится на контроле высшего руководства страны.

Сдача ледокола «Урал» планируется в 2022 году.