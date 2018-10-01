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Мурманская область. Арктика01.10.18 08:40

Атомоходы на Северный полюс туристов ещё повозят

Вопрос об отмене круизов до Северного полюса на ледоколах пока не стоит. Об этом ТАСС в кулуарах регионального общественного форума-диалога «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики» сообщил руководитель дирекции Северного морского пути Росатома Вячеслав Рукша.

«С увеличением количества ледоколов, скорее всего, это будет интересно именно для конкретного ледокола «50 лет Победы», он специализирован, немножко изменен, у него настройка делалась с учётом возможных круизных рейсов – все будет определяться экономикой. На сегодня для конкретного ледокола она интересна, особенно если заказы есть, хотя все последние годы все пять рейсов – были на 100% заполнены. Поэтому пока не стоит такой вопрос», – сказал он, отвечая на вопрос об отмене арктических круизов.

Он отметил, что такие туры являются далеко не первоочередным экономическим интересом, доход от них не превышает 2% в общей структуре. «Как только начнётся восточный маршрут при расширенной навигации, всё будет зависеть от реализации крупных инвестпроектов», – заключил он.

Как ранее сообщали в компании, в основном арктический туризм привлекает жителей США и Европы, но в последние годы отмечается рост числа представителей азиатских стран и россиян. Участники круиза посещают острова архипелага Земля Франца-Иосифа со знаменитыми птичьими базарами и лежбищами морских животных, а на самом полюсе желающим предлагают купание в проруби в воде Северного Ледовитого океана. Стоимость круиза составляет свыше 25 тысяч долларов на человека.

 

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