Атрибутика ХК «Мурман» появилась в мурманском аэропорту

В зале ожидания аэропорта Мурманск размещена информационная стойка с атрибутикой хоккейного клуба «Мурман». Теперь жители и гости столицы Кольского Заполярья могут увидеть не только предметы с традиционной символикой Мурманска и области, но и всеми любимого хоккейного клуба, который играет в высшем дивизионе отечественного спорта.

Такое решение было принято руководством клуба совместно с управлением ПАО «Аэропорт Мурманск» в целях популяризации хоккея с мячом и здорового образа жизни. Более того, самый северный профессиональный клуб «Мурман» уже второй год представляет наш регион в Суперлиге Чемпионата России по хоккею с мячом, тем самым претендуя на звание одного из ярких символов нашего города.

В связи с высоким спросом на атрибутику «Мурмана» среди пассажиров и работников аэропорта, руководство клуба и аэропорта уже рассматривают возможность для реализации сувенирной продукции.

Напомним, что хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из городского и регионального бюджетов, а также силами попечительского совета клуба.