Аудун Орхус – первый норвежский студент из университета Тромсё, обучавшийся в Мурманском государственном техническом университете

Он находился в Мурманске в течение полугода, изучал дисциплины по программе обмена в магистратуре на «Гидробиологии» на кафедре биологии и успешно окончил первый курс магистратуры.

– То, что я жил и учился здесь, изучал русский язык очень поможет мне в будущем, говорит в интервью Аудун. - Это очень полезно для меня, как для профессионала, потому что после учёбы я надеюсь найти работу, связанную с рыболовством на севере и сотрудничеством с российскими рыбаками. Теперь я знаю структуру рыбохозяйственного комплекса: какие есть агентства, учёные, рыбаки, кто с кем и как взаимодействует.

…Я хотел бы обратить внимание на использование ресурсов этого региона и Баренцева моря. Я думаю, что важен не только экспорт рыбной продукции, но и развитие рыбохозяйственной деятельности внутри региона. Я хочу, чтобы люди гордились, что живут здесь, чтобы молодые специалисты хотели здесь работать, не уезжали в другие города и страны, развивали регион и себя вместе с ним. Я считаю, что люди на севере могут замечательно сосуществовать независимо от политической обстановки в мире.