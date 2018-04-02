Аукцион по распределению квот на строительство заводов в Северном бассейне отложен

Отложен аукцион на понижение долей квот водных биоресурсов, выделяемых на инвестиционные цели – перерабатывающие предприятия на Северном бассейне, по заявкам, отобранным в ходе первого этапа заявочной кампании.

Сроки перенесены в связи с решением Федеральной антимонопольной службы от 30 марта 2018 года о признании обоснованной жалобы ООО «ПАРК» на решение комиссии по отбору инвестиционных проектов.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, отложен аукцион, предполагающий снижение долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели, объявленного приказом Федерального агентства по рыболовству от 27 февраля 2018 года № 148, по объектам инвестиций - предприятиям как имущественным комплексам, предусмотренным статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенным для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации, типов «П» и «Р».

Дата и время проведения аукциона будут сообщены дополнительно после официального опубликования решения ФАС России на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион проводится в связи с тем, что количество заявок, прошедших отбор, превысило тот объем квот, который заложен на реализацию данных объектов инвестиций.