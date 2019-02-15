«Авангард» для всех мурманчан

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и депутаты Совета депутатов города Мурманска в рамках традиционного объезда посетили спортивный центр «Авангард».

– «Авангард» стал городским комплексом в 2012 году, – напомнила Тамара Прямикова. – Разница «до» и «после» колоссальная. Проведены большие ремонтные работы. Город не зря уделяет большое внимание развитию доступного спорта: мы видим, как популярен спорткомплекс среди мурманчан. Сегодня это настоящий досуговый центр, где с пользой можно провести время всей семьей.

– Сейчас для горожан открыты большая и малая чаши бассейна, – рассказал директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода. – На корте проходят хоккейные игры и массовые катания. В залах спорткомплекса занимаются футболисты, каратисты и борцы. Работает тренажерный зал.

Реконструкция «Авангарда» продолжается. В ближайшем будущем на его территории появится большой стадион с конькобежными дорожками и футбольным полем, раздевалками и трибунами.

В ведении ГСЦ «Авангард» находятся и небольшие спортивные площадки, расположенные во всех округах заполярной столицы. Депутаты Совета депутатов города Мурманска отметили их достойное содержание в зимний период.