«Авангард» готов к новому спортивному сезону

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках объезда проверил готовность спортивного комплекса «Авангард» к началу нового сезона.

В большом зале городского спортивного центра «Авангард» завершился ремонт. Рабочие обновили потолок, выровняли и покрасили стены, заменили вентиляцию. Отремонтирован балкон-трибуна и четыре раздевалки для спортсменов.

В обновленном зале – специальный паркет с амортизацией, удобный для активных игр. Расширился и функционал спортивного зала: помимо традиционного мини-футбола в нем можно заниматься также баскетболом, волейболом, большим теннисом. Для обеспечения безопасности на территории хоккейного корта установлена современная система наружного видеонаблюдения.

– Пять лет назад спортивный комплекс был передан Министерством обороны в собственность муниципалитета не в самом лучшем состоянии, – рассказал Андрей Сысоев. – За это время мы вдохнули в него новую жизнь и «Авангард» превратился в современный многофункциональный спортивный объект, который ежедневно посещают более 800 человек.

С каждым годом «Авангард» становится все более востребованным среди горожан. Огромной популярностью пользуется малая чаша бассейна с самой теплой в городе водой, её посещают малыши от 3 месяцев. С детьми занимаются тренеры, прошедшие профессиональную подготовку по работе с грудничками.