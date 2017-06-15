«Авангард» в авангарде спортивной жизни Мурманска

В большом зале городского спортивного центра «Авангард» областного центра продолжаются ремонтные работы. Рабочие завершили обновление потолка, выровняли и покрасили стены, заменили вентиляцию. Почти закончен ремонт балкона-трибуны и четырех раздевалок для спортсменов.

В зале будут установлены специализированные полы с амортизацией, удобные для активных игр. После завершения работ существенно расширится функционал спортивного зала: помимо традиционного мини-футбола в нем можно будет заниматься также баскетболом, волейболом, большим теннисом.

– Я думаю, после открытия обновленного зала все городские чемпионаты по этим видам спорта будут проходить именно в «Авангарде», – поделился впечатлениями глава администрации муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – Впереди еще много работы по обновлению спорткомплекса: необходимо благоустроить территорию, построить парковку, создать пункт питания для максимального комфорта посетителей.

С каждым годом «Авангард» становится всё более востребованным среди горожан. Огромной популярностью пользуется малая чаша бассейна с самой теплой в городе водой, её посещают малыши от 3 месяцев. С детьми занимаются тренеры, прошедшие профессиональную подготовку по работе с грудничками.

Напомним, 5 лет назад спортивный комплекс «Авангард» был передан Министерством обороны в собственность муниципалитета. За минувшие годы он превратился в современный многофункциональный спортивный объект, который ежедневно посещают более 800 человек.