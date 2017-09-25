Аварии на теплосетях в Заозёрске обеспокоили Минэнерго Мурманской области

Первой темой сегодняшнего оперативного совещания под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина стала авария на теплосетях в Заозерске. «Не прошло и недели, как в муниципалитете подключили отопление, а уже случились происшествия на сетях теплоснабжения. Первое отключение жилых домов от тепла произошло 20 сентября, в минувшие выходные ситуация повторилась», - отметил Алексей Тюкавин.

Как пояснил глава администрации Заозерска Валерий Урошлев, произошли порывы на лучах № 7 и № 6, проводились отключения поврежденных участков для проведения ремонтных работ. Снижение параметров привело к отсутствию качественного горячего водоснабжения. Сейчас без тепла остаются четыре жилых дома, ведутся ремонтные работы, завершить которые планируется до 27 сентября.

Алексей Тюкавин поручил Министерству энергетики и ЖКХ Мурманской области совместно с руководством муниципального образования внимательно проанализировать ситуацию и выработать комплекс мер, который позволит пройти отопительный период в полной готовности к внештатным ситуациям. О принимаемых мерах необходимо доложить губернатору Мурманской области Марине Ковтун.