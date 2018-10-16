Авария на ООО «Птицефабрика «Мурманская» чуть не оставила Молочный без воды и отопления

Прокуратурой Кольского района проведена проверка по факту произошедшей аварийной ситуации на первом водозаборе насосной станции, расположенной на территории ООО «Птицефабрика «Мурманская», что привело к прекращению водоснабжения мазутной котельной АО «Мурманэнергосбыт» в г.п. Молочный Кольского района.

Установлено, что 4 октября на первом водозаборе насосной станции, расположенной на территории ООО «Птицефабрика «Мурманская» произошла аварийная ситуация, а именно: резкое понижение давления холодной воды из-за прорыва трубопровода холодного водоснабжения, что привело к прекращению водоснабжения мазутной котельной АО «Мурманэнергосбыт» в г.п. Молочный и как следствие создало угрозу к ограничению коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению жилого фонда в г.п. Молочный Кольского района.

Указанные факты свидетельствуют о том, что конкурсным управляющим ООО «Птицефабрика «Мурманская» не обеспечен текущий ремонт и сохранность закрепленного за ним имущества. Конкурсный управляющий не принимает меры к надлежащему обслуживанию, содержанию и ремонту объектов и инженерных систем водоснабжения ООО «Птицефабрика «Мурманская», что влечет нарушение жилищных прав граждан и создает угрозу аварийных ситуаций, в том числе на мазутной котельной, которая обеспечивает жилой фонд г.п. Молочный теплоснабжением и горячем водоснабжением.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление конкурсному управляющему ООО «Птицефабрика «Мурманская» с требованием принять меры по устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих.

В настоящее время представление находится на рассмотрении.