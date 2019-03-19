Авария на теплотрассе в Мурманске устранена

По информации ПАО «Мурманская ТЭЦ», в 10 часов повреждение теплосети на улице Шмидта ликвидировано. Началось подключение потребителей к отоплению и горячему водоснабжению.

Как сообщили энергетики, подключение может занять несколько часов, что связано с необходимостью проверки и наладки внутридомовых систем исполнителями коммунальных услуг.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, повреждение теплосети обнаружили в ночь на 19 марта. Поврежденный участок был оперативно отключён, также было ограничено отопление и горячее водоснабжение в микрорайонах Жилстрой и Больничный городок. Под отключение попало около 400 домов.