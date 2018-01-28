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Мурманская область. Арктика28.01.18 09:10

Авария на трубопроводе нарушила привычные маршруты движения транспорта в Мурманске

Вчера в Мурманске в районе дома № 59 по улице Старостина произошёл порыв водовода, принадлежащего ГОУП «Мурманскводоканал». Информация об аварии поступила в 8 утра, было зафиксировано повреждение на трубе диаметром 300 мм.

Поток воды пошёл по улице Старостина, вниз по улице Карла Маркса до улицы Софьи Перовской. Устранением аварии занимаются сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал».

Городские службы оперативно отреагировали на случившееся и приступили к устранению последствий. Выход воды прекращен, 28 единиц дорожной техники: грейдеры, пескоразбрасыватели, другие спецавтомобили проводили работы по посыпке и снятию ледового наката. На участках, где велись работы, силами УГИБДД вводилось ограничение движения транспорта. Например, автобус маршрута № 18 выезжал на улицу Полярные Зори не по Карла Маркса, а по Софьи Перовской. Из-за затора на дороге, на преодоления короткого участка пути потребовалось до 20 минут.

От водоснабжения были отключены семь домов. По заверениям специалистов ГОУП «Мурманскводоканал», сети вернули в нормальный режим работы в течении дня.

 

 

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