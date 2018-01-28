Авария на трубопроводе нарушила привычные маршруты движения транспорта в Мурманске

Вчера в Мурманске в районе дома № 59 по улице Старостина произошёл порыв водовода, принадлежащего ГОУП «Мурманскводоканал». Информация об аварии поступила в 8 утра, было зафиксировано повреждение на трубе диаметром 300 мм .

Поток воды пошёл по улице Старостина, вниз по улице Карла Маркса до улицы Софьи Перовской. Устранением аварии занимаются сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал».

Городские службы оперативно отреагировали на случившееся и приступили к устранению последствий. Выход воды прекращен, 28 единиц дорожной техники: грейдеры, пескоразбрасыватели, другие спецавтомобили проводили работы по посыпке и снятию ледового наката. На участках, где велись работы, силами УГИБДД вводилось ограничение движения транспорта. Например, автобус маршрута № 18 выезжал на улицу Полярные Зори не по Карла Маркса, а по Софьи Перовской. Из-за затора на дороге, на преодоления короткого участка пути потребовалось до 20 минут.

От водоснабжения были отключены семь домов. По заверениям специалистов ГОУП «Мурманскводоканал», сети вернули в нормальный режим работы в течении дня.