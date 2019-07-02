Аварийно-опасные участки дорог общего пользования в Мурманске
Администрация города Мурманска утвердила перечень аварийно-опасных участков дорог общего пользования муниципального образования город Мурманск за 2018 отчётный год:
1. Перекресток дорог общего пользования «проспект Кольский — улица Героев Рыбачьего»;
2. Перекресток дорог общего пользования «проспект Героев-североморцев — улица Александрова»;
3. Перекресток дорог общего пользования «проспект Героев-североморцев — улица Чумбарова-Лучинского»;
4. Перекресток дорог общего пользования «улица Академика Книповича — улица Капитана Буркова»;
5. Перекресток дорог общего пользования «улица Шмидта — улица Академика Книповича»;
6. Участок дороги общего пользования «улица Полярные Зори» в районе домов №№ 30, 31/1 по улице Полярные Зори;
7. Участок дороги общего пользования «улица Адмирала флота Лобова» в районе домов №№ 40, 43 по улице Адмирала флота Лобова.