Аварийно-спасательная служба СФ готова оказать помощь всем нуждающимся в Баренцевом море и Арктическом регионе

Начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань в своём интервью изданию «Полярная звезда» рассказал о деятельности аварийно-спасательной службы флота и повседневной жизни спасателей, международном военном сотрудничестве в рамках спасения на море, обеспеченности флота техникой.

Говоря о деятельности аварийно-спасательной службы, Владимир Горбань заметил, что уникальность управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ заключается в комплексном подходе к противодействую чрезвычайным ситуациям. Помимо этого, служба отвечает за водолазную подготовку и укомплектованность кораблей, подводных лодок и воинских частей номенклатурным имуществом.

Также начальник управления упомянул учения, в рамках которых моряки потренируются в оказании помощи экипажу подводной лодки, которая потерпела аварию и легла на грунт.

«Это учение состоится в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря. Сроки пока раскрывать не буду, но мы готовы его провести в ближайший месяц. Дизель-электрическая подводная лодка фактически ляжет на грунт. Легенда такова, что экипаж жив, некоторым морякам удалось через торпедные аппараты выйти на поверхность. Поэтому первая задача – найти лодку и находящихся на воде людей. К этому привлекут тральщик, спасательные и гидрографические суда, а также морскую авиацию – самолёты и вертолёты. После поиска начнётся самое главное – спасение личного состава. С судна «Георгий Титов» будут спущены на воду спасательные аппараты АС-34 и АС-36, которые поочерёдно состыкуются с лодкой для того, чтобы забрать подводников. Об этой части спасательной операции хотелось бы рассказать более подробно.

Дело в том, что буквально месяц назад в северо-западной части Норвежского моря глубоководный спасательный аппарат АС-34 УПАСР СФ погрузился на глубину 1005 метров . До этого момента ни один из спасательных аппаратов Северного флота не достигал подобных глубин.

После проведённых испытаний в 2016 году АС-34 был принят с ограничением по глубине погружения. Связано это было с тем, что испытания аппарата проводились в Мотовском заливе, где глубины сравнительно невелики и не позволяют опускаться ниже. А технические характеристики подводной лодки специального назначения, к классу которых относится АС-34, позволяют действовать в условиях гораздо большего давления. Поэтому и решено было провести испытания в Норвежском море. Программой тренировки предусматривалось выполнение обязательного комплекса упражнений по надводному и подводному маневрированию, подводному ориентированию, поиску и допоиску условно затонувшего объекта на глубинах, близких к максимальным.

Этому предшествовала тщательная подготовка. Проверялась техника. Причём не только глубоководного аппарата, но и спасательного судна «Георгий Титов». И, конечно, особо готовился личный состав АС-34. Ведь аппарат обитаемый, экипаж – 5 человек во главе с командиром капитан-лейтенантом Романом Евменовым.

Всё прошло замечательно. На глубину чуть больше километра АС-34 погрузился с первого раза. Спасательная подводная лодка зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Все системы и механизмы работали без замечаний, действия экипажа были профессиональны. Не сомневаюсь, что и предстоящее учение пройдёт в успешно», - рассказал капитан 1 ранга Владимир Горбань.

Отвечая на вопрос издания о международном сотрудничестве в рамках спасения на море, начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ привёл пример учений «Баренц», которые проводятся Россией и Норвегией совместно уже много лет подряд. Проходило подобное учение и в этом году. По сценарию «Баренц-2017» в нейтральных водах затонуло судно, при этом членам экипажа в составе 24 человек удалось остаться на поверхности воды. С помощью норвежских сил – кораблей береговой охраны «Харстад» и «Фарм», спасательного катера «Рейдер фон Косс» и судна береговой администрации «Стрилборг», а также российских самолётов и вертолётов морской авиации СФ, СБС «Николай Чикер», СКР «Заполярье», спасательного судна «Мурманрыба» и водолазного катера «Водолаз Печкуров» все были спасены.

«Главное, что число терпящих бедствие равнялось числу спасённых. Результат высокий, что и говорить. Подготовка к подобным операциям у нас ведётся постоянно.

Наши норвежские партнёры остались очень довольны. Не только профессионализмом наших моряков в области непосредственно спасения пострадавших. Не менее важным этапом учений стал сбор условно разлившейся нефти с поверхности моря. С борта спасательного буксирного судна «Николай Чикер», с которого и велось непосредственное руководство учением, было развёрнуто плавучее боновое ограждение длиной 250 метров . С другой стороны его зацепил водолазный катер. Через несколько минут нефтяная плёнка была локализована, а затем – ликвидирована», - сказал Владимир Горбань.

Рассказывая о повседневной деятельности спасателей, Владимир Горбань поведал, что в постоянной готовности находится дежурный спасательный отряд, который базируется в Североморске. В его состав входят: спасательное судно («Георгий Титов» или «Михаил Рудницкий»), на борту которого находятся глубоководные аппараты АС-34 и АС-36, спасательный буксир, пожарный катер и водолазное морское судно. А дежурные силы, базирующиеся в Беломорской военно-морской базе, имеют в своём распоряжении спасательный буксир, пожарный катер и рейдовый водолазный катер.

«Мы выполняем огромный объём подводных работ. Водолазные морские суда постоянно, как челноки, бегают. Очень большая нагрузка. Только осмотр корпусов кораблей и подводных лодок занимает значительную часть времени. А ведь ещё обеспечиваем морскую инженерную службу Северного флота – ремонтируем и восстанавливаем причальный фронт. И, конечно, учим и переподготавливаем военных водолазов», - ответил начальник УПАСР СФ.

В целом, управление включает в себя состав два аварийно-спасательных отряда. В их состав входят суда различных классов и аварийно-спасательные партии. Каждая из них состоит из военных водолазов и спасателей, а также электротехнической команды, которые обслуживают различные насосы и другие механизмы. И уже в составе партии постоянно заступает на вахту аварийно-спасательная группа.

Совсем недавно состоялось учение по оказанию помощи аварийному кораблю. Оно прошло в губе Грязная Кольского залива. В нём приняли участие корабли Кольской флотилии разнородных сил, суда обеспечения вспомогательного флота и аварийно-спасательного отряда СФ, а также вертолёт Ка-27ПС гвардейской авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО СФ.

По легенде учения, на малом ракетном корабле «Рассвет» случился пожар, с которым личному составу своими силами справиться не удалось. Был подан сигнал бедствия, и в район аварии выдвинулись дежурные силы поисково-спасательного обеспечения. Первым на место прибыл вертолёт, экипаж которого сообщил точные координаты корабля, поднял на борт с помощью лебёдки несколько человек.

Для тушения пожара, обследования корпуса аварийного корабля и его буксировки к МРК «Рассвет» подошли пожарный катер ПЖК-2055, многофункциональный спасательный катер «Спасатель Кононенко» и буксир «Виктор Тихонов». Их экипажи помогли ликвидировать пожар, откачать воду из затопленных помещений, провести разведку очагов возгорания и повреждений, полученных при аварии, а также подготовить корабль к буксировке.

После доставки МРК «Рассвет» на буксире в пункт маневренного базирования к борту плавучей мастерской специалисты сразу приступили к ремонту повреждённых пожаром внешних конструкций корабля. А водолазы провели осмотр подводной части корпуса МРК и винторулевой группы. Для подводного мониторинга был использован необитаемый дистанционно управляемый аппарат «Марлин-350».

В общей сложности учение заняло около двух часов. Основное внимание было уделено отработке слаженности действий экипажей при оказании помощи аварийному кораблю.

В заключительной части интервью капитан 1 ранга Владимир Горбань поведал об обеспеченной УПАСР СФ современной техникой.

«Обеспечение аварийно-спасательных сил Северного флота я назвал бы хорошим. Взять, например, тот же катер «Спасатель Кононенко», который вошёл в состав флота менее года назад. Это настоящее чудо техники! Катамаран, причём имеющий модульную конструкцию. Вот сейчас он стоит у причала в качестве водолазного катера. На борту находятся 3 контейнера: один – с барокамерой, в другом хранится всё снаряжение, а в третьем – необитаемый подводный аппарат. Поменять контейнеры – и вот уже перед вами пожарный катер.

Мы первые в ВМФ РФ получили мобильный комплекс водоотлива высокой производительности «МКВ-100». Он предназначен для удаления больших объёмов воды из затопленных отсеков кораблей и судов, откачки нефтепродуктов при ликвидации аварийных разливов и борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций. Проще говоря, этот комплекс способен «перекачать океан». Допустим, большой корабль или судно, например, морской буксир «Николай Чикер» водоизмещением в несколько тысяч тонн, вдруг получил пробоину ниже ватерлинии. Через неё хлещет вода, а судно не тонет, потому что помпа откачивает быстрее.

Помимо водоотливных насосов поступает новое водолазное снаряжение. Мы получили два катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040. Они очень удачные, а по своим габаритам – как давно нам известные и проверенные водолазные катера.

Сил и средств у спасателей Северного флота достаточно для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся в Баренцевом море и Арктическом регионе. И не только своим кораблям и подводным лодкам, но и соседям по Арктике. Они это прекрасно знают», - отметил начальник управления, сообщает пресс-служба Северного флота.