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Мурманская область. Арктика20.08.19 10:23

Августовский синдром рубля продолжается

Цены на нефть сегодня утром демонстрируют незначительную динамику после роста в понедельник на 1-2%, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания инвесторов остается торговый конфликт между США и КНР. Министр торговли США Уилбур Росс заявил в понедельник, что администрация США продлевает ещё на 90 дней лицензию китайской телекоммуникационной компании «Huawei», позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий. Инвесторы теперь ждут нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, который может состояться в сентябре.

По мнению управляющего партнера «VM Markets» Стивена Иннеса, мнение которого приводит агентство «Рейтер», продление действия лицензий задало рынкам очень «спокойный тон» в преддверии торговых переговоров США и Китая в следующем месяце. «Торговый спор между США и Китаем оказался ключевым фактором падения рынка нефти, привёл мировую экономику на грань рецессии и негативно повлиял на прогнозы спроса на нефть», - сказал эксперт.

Определенное давление на стоимость «чёрного золота» оказывает фиксация прибыли инвесторами после того, как в понедельник рост цен на нефть достигал 2,5%. Такая динамика была обусловлена опасениями за добычу в Саудовской Аравии, где мятежники из правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) с помощью дронов совершили атаку на месторождение и НПЗ на востоке страны.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне приостановившегося повышения мировых цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,9925 рубля. По отношению к последней сделке 20 августа доллар увеличился на 10,25 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 38,43 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 15 копеек и составил 74,2403 рубля. К официальному курсу евро поднялся на 29,19 копейки.

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