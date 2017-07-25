Мурманская область. Арктика25.07.17 15:10
Авиабомбу взорвут на месте находки, мурманчан из близлежащих домов эвакуируют
Завтра, 26 июля, в 12 часов специалистами Северного флота будет произведено уничтожение найденной в Семеновском озере авиабомбы. Такое решение принято сегодня на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за высокого риска транспортировки проржавевшего боеприпаса по городу.
Сегодня участковые полиции будут обходить жильцов близлежащих домов с уведомлением об эвакуации на время произведения взрывных работ.
В зоне риска оказались предварительно пять домов №№ 7 - 11 по проспекту Героев-североморцев.
На оперативном совещании решается и вопрос о временном размещении тех жильцов, которым негде переждать период уничтожения опасной находки.
Также в этих домах будет отключена подача газа в жилые дома.
Комментарии
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