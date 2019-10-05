Павел Глоба представил новый роман в МурманскеЛётчики авиагруппы «Стрижи» покажут своё мастерство в небе Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.10.19 08:15

Авиагруппа «Стрижи» покажет высший пилотаж над Кольским заливом в 103-ю годовщину Мурманска

5 октября в честь 103-й годовщины города-героя Мурманска в небе над Кольским заливом состоится выступление знаменитой пилотажной группы «Стрижи» на фронтовых истребителях МиГ-29.

Вчера прошла  генеральная репетиция. Завтра состоится сам показ. Наблюдать за ним лучше всего от Мурманского морского вокзала, где ошвартован первый атомный ледокол-музей «Ленин» и корабли Северного флота.

Сначала зрители увидят комплекс различных фигур одиночного пилотажа на форсажном режиме работы авиационных двигателей.

После этого лётчики в составе 6 экипажей покажут наиболее зрелищные фигуры высшего пилотажа и перестроения в воздухе, в том числе групповые «петли Нестерова», «бочки», синхронные «бочки», перестроения в «ромб», «пирамиду», «конверт», «звезду» и другие полетные порядки.

Завершится воздушная программа выполнением парного и встречного пилотажа, а также такими фигурами, как «колокол», «зеркало», «встречный роспуск».

В Мурманской области пилотажная группа временно базируется на военном аэродроме под Оленегорском. Все полёты в районе населённых пунктов лётчики осуществляют на заданной скорости с соблюдением допустимого уровня шума двигателей. В целях безопасности, фигуры высшего пилотажа будут выполняться над акваторией Кольского залива.

Как сообщает пресс-служба СФ, помимо выступления пилотажной группы «Стрижи» пройдет акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - твой выбор!», где предусмотрены традиционные выставки современных и исторических образцов вооружения и военной техники.

Для жителей и гостей города Мурманска  выступят творческие коллективы Северного флота, а также концертная бригада Центрального дома Российской Армии.

Будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, представители которого расскажут о специфике службы, условиях приема, возможностях получения высшего образования и других льготах и гарантиях. После первичных мероприятий и собеседования инструкторы пункта отбора подберут воинскую специальность с учетом пожеланий каждого обратившегося.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаС рыбы переходим на краба?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Надежда.
03.10.19 20:23
Здравствуйте,Кирова 17-13 подъезд батареи еле греют.я плачу за тепло ,но его нет в квартире,холодно
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»
Ананьина Людмила, 63 года, мурманчанка, работник Комитета по образованию.
03.10.19 18:56
Михаил, за помощью и поддержкой Вам следует обратиться к заместителю Председателя Совета депутатов, патриоту города-героя Мурманска, Белошееву М. В. Он поможет, но и себя, конечно, не забудет. Он гото
Комментарий к новости:Посетители и владельцы бани «Громада» переживают за будущее предприятия
Михаил
03.10.19 14:17
Сысоев и ЕР в его лице показала своё отношение к мурманчанам первомайского района и всего города,закрыв баню №5.Неприкрытый и наглый захват здания под лживыми предлогами о фундаменте и фасаде выявил с
Комментарий к новости:Посетители и владельцы бани «Громада» переживают за будущее предприятия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире09:30«Россия без террора: Мусульманские святыни». Документальный цикл (12+)10:15«Ирина Аллегрова. Моя жизнь – сцена». Фильм-концерт (16+)11:35«Неидеальная женщина». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на бензин меняются разнонаправленно-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 10 копеек, евро - вырос на 5 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 октября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыЕдиная база данных плательщиков ЖКУ покажет истинное лицо реформы ЖКХ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 224 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика