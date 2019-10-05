Авиагруппа «Стрижи» покажет высший пилотаж над Кольским заливом в 103-ю годовщину Мурманска

5 октября в честь 103-й годовщины города-героя Мурманска в небе над Кольским заливом состоится выступление знаменитой пилотажной группы «Стрижи» на фронтовых истребителях МиГ-29.

Вчера прошла генеральная репетиция. Завтра состоится сам показ. Наблюдать за ним лучше всего от Мурманского морского вокзала, где ошвартован первый атомный ледокол-музей «Ленин» и корабли Северного флота.

Сначала зрители увидят комплекс различных фигур одиночного пилотажа на форсажном режиме работы авиационных двигателей.

После этого лётчики в составе 6 экипажей покажут наиболее зрелищные фигуры высшего пилотажа и перестроения в воздухе, в том числе групповые «петли Нестерова», «бочки», синхронные «бочки», перестроения в «ромб», «пирамиду», «конверт», «звезду» и другие полетные порядки.

Завершится воздушная программа выполнением парного и встречного пилотажа, а также такими фигурами, как «колокол», «зеркало», «встречный роспуск».

В Мурманской области пилотажная группа временно базируется на военном аэродроме под Оленегорском. Все полёты в районе населённых пунктов лётчики осуществляют на заданной скорости с соблюдением допустимого уровня шума двигателей. В целях безопасности, фигуры высшего пилотажа будут выполняться над акваторией Кольского залива.

Как сообщает пресс-служба СФ, помимо выступления пилотажной группы «Стрижи» пройдет акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - твой выбор!», где предусмотрены традиционные выставки современных и исторических образцов вооружения и военной техники.

Для жителей и гостей города Мурманска выступят творческие коллективы Северного флота, а также концертная бригада Центрального дома Российской Армии.

Будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, представители которого расскажут о специфике службы, условиях приема, возможностях получения высшего образования и других льготах и гарантиях. После первичных мероприятий и собеседования инструкторы пункта отбора подберут воинскую специальность с учетом пожеланий каждого обратившегося.