Мурманская область. Арктика14.09.17 09:14
Авиакомпания «Ямал» «подставила» крылья жителям Мурманской области
С 15 сентября авиакомпания «Ямал» начинает осуществлять полёты по направлению Мурманск-Москва с ежедневной частотой.
Авиакомпания «Ямал» является классическим авиаперевозчиком обеспечивающим питанием на борту с бесплатным багажом (до 20 кг.) и ручной кладью (1 единица до 5 кг.).
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 600 человек
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Последние комментарии
андрейчук
13.09.17 14:24
летчик-ас ПЕТЕЛИН. Этапы БОЛЬШОГО ПУТИ - развалил лётный отряд в Кирове, развалил службу ГСМ в Кирове, развалил мурманское авиапредприятие, развалил авиакомпанию "Арктика". ЛЕТАЙТЕ С ПЕТЕЛИНЫМ!!!
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Vbnzq
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Помор-поморыч
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