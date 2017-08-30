Авиамоделисты из Апатитов успешно выступили на Первенстве и Чемпионате Европы по авиамодельному спорту и вошли в состав команды юниоров сборной России

С 20 по 25 августа в польском городе Влоцлавек проходило Первенство и Чемпионат Европы по авиамодельному спорту, в которых приняли участие сильнейшие спортсмены из 17 стран Европы.

Учащиеся апатитского объединения «Авиамодельный спорт» МБУДО ДДТ Матвей Дощинский, Валерий Баранников и их педагог Иванов Сергей Борисович в составе сборной команды РФ приняли участие в соревнованиях.

В классе моделей S-6-A – юниоры команда России завоевала почётное первое место в составе Решетниковой Алены (г.Сергеев Посад), Дощинского Матвея (г.Апатиты) и Баранникова Валерия (г.Апатиты).

В личном зачете класса моделей S-6-A: Решетникова Алена – 2 место; Дощинский Матвей - 4место и Баранников Валерий – 6 место.

В классе моделей S-9-A юниоры команда России завоевала второе место в составе Баранникова Валерия (г.Апатиты), Лемасов Павел (г.Москва), Барщенков Евгений (г.Сергеев Посад).

В личном зачете класса моделей S-9-A Баранников Валерий стал чемпионом; в классе моделей S-6-A спортсмены команды России завоевали третье место в составе Сергеенко Григория (г.Москва), Землянухин Анатолий (г.Тула) и Иванов Сергей (г.Апатиты). В личном зачёте класса моделей S-6-A Иванов Сергей занял 2 место.

В состав команды юниоров сборной России вошли Матвей Дощинский и Баранников Валерий, а педагог Сергей Иванов вошёл в состав сборной России.