Авианосец «Адмирал Кузнецов» не будут модернизировать

Авианосец «Адмирал Кузнецов» будет отремонтирован без проведения модернизации. Об этом в интервью ТАСС на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге рассказал генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов. «Будет ремонт корабля с заменой некоторых видов оборудования», - сказал он, уточняя, что, по существу, предстоящие работы нельзя назвать модернизацией. «По существу, нет. Это ремонт», - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Генеральный директор Невского ПКБ отметил, что конкретные сроки ремонта ещё не определены, но ориентировочно работы займут около двух-трёх лет, в зависимости от объёмов работ. Комплектующие авианосца будут менять по техническому состоянию изношенности. «На сегодняшний день мы выполнили технический проект по работам, которые должны быть произведены на корабле, а твёрдых сроков заводских работ пока не определили. Контракт ещё не заключен», - сказал Власов.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, ремонт «Кузнецова» планируется начать в 2018 году, его стоимость пока не определена.