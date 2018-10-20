Авианосец США «Гарри Трумэн» впервые за 30 лет зашёл в воды Арктики

В преддверии учений НАТО «Trident Juncture 201» в пределы Северного полярного круга вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн». Как «Арктик-ТВ» уже писало, учения пройдут с 25 октября по 7 ноября и в них примут участие десятки кораблей и порядка 50 тысяч человек.

Это первое за 30 лет появление американского авианосца в водах Арктики.

«Прошло более 30 лет с тех пор, как авианосец проходил испытания в такой обстановке, и несмотря на суровые погодные условия, эти мужчины и женщины демонстрируют, что этот корабль может использовать весь спектр своих возможностей в любой точке мира», - передает ТАСС комментарий командира авианосца Ника Диенны по этому поводу.