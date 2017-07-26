Аврал во флотской столице перед Днём ВМФ

Врио главы администрации Ирина Долгушина совместно с руководителями сферы ЖКХ и УК провела комиссионный объезд города на предмет готовности флотской столицы к празднованию дня ВМФ. Первой была проверена Приморская площадь. Комиссия осмотрела трибуну, балюстраду, лестничный трап к заливу, центральный фасад морвокзала и фонтан. Состояние объектов проверяющих удовлетворили практически полностью. Высказанные замечания и предложения, согласно комментариям Андрея Сахарова, заместителя главы администрации, будут учтены и устранены в ближайшие дни.

Фонтан, по информации главного инженера МУП «Североморскводоканал» Ивана Попова, после технического обслуживания был включен в тестовом режиме. Однако, связи с тем, что жители снова засорили конструкцию, ее вновь пришлось вывести в ремонт. Очередное включение объекта запланировано произвести сегодня вечером.

После осмотра Приморской площади Ирина Долгушина и коммунальщики проехали к дому № 29 на ул. Пионерской. По просьбе одной из жительниц этого дома управляющая компания «СЖКХ» установила у подъездов новые лавочки и урны. Кроме того, как пояснила Тамара Шубина, управляющая компания продолжает выполнять работы по ямочному ремонту дворов и покосу травы.

Следующим местом инспекции стали мусорные площадки на ул.Гвардейской. Проверка проводилась по онлайн жалобе жителя данной улицы, который сообщил об отсутствии вывоза мусора в течение трех дней с контейнерной площадки за домом № 9. Как пояснила руководитель управляющей компании, у подрядной организации из строя были выведены две машины, из-за чего и произошел сбой. На данный момент работа мусоровозов налажена, работы по выводу мусора с самого утра идут полным ходом. На момент осмотра только на одной площадке около пустых контейнеров не был полностью убран мусор.