Автобус 6Т меняет маршрут движения

В Мурманске в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе ГОУП «Мурманск-водоканал» около дома № 11 на улице Морской будет изменён маршрут движения автобусов 6Т.

С 9 часов 13 июня до 22 часов 16 июня маршрут автобуса будет следующим: ул. Орликовой – просп. Кольский – Автопарк – просп. Кольский – ул. Пономарева – ул. Ломоносова – ОМСЧ Севрыба – ул. Ломоносова – ул. Пономарева – ул. Орликовой.