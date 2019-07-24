Автобусная экскурсия «Ловозеро – центр саамской культуры»

26 июля в 9.00 в рамках культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон» состоится автобусная экскурсия Мурманского областного краеведческого музея «Ловозеро – центр саамской культуры».

Маршрут начнётся у Мурманского областного краеведческого музея (ул. Павлова, 1а). Экскурсанты посетят Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов в поселке Ловозеро и познакомятся с историей и культурой коренного малочисленного народа Севера.

Музей создан учителем географии Павлом Юрьевым в 1962 году на базе Ловозерской средней школы для сохранения истории и культуры саамского народа. В 1968 году он стал территориальным отделом Мурманского областного краеведческого музея.

Среди наиболее интересных экспонатов – камень с петроглифами, макет древнейшего жилища саамов – вежи, предметы интерьера деревянного дома саамов – тупы, упряжка оленей, предметы саамского прикладного искусства конца ХIХ-начала ХХ вв.

Пункт сбора группы – Мурманский областной краеведческий музей (ул. Павлова, 1а). Длительность экскурсии – 8 часов. Билеты можно приобрести в кассе музея или на сайте http://mokm51.ru/.

Посещение экскурсии только по предварительной записи по тел. 99-44-58.